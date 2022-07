POL-MK: Heiße Asche an Baum entsorgt

Schalksmühle (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in insgesamt drei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Asenbach ein. Sie brachen dazu Vorhängeschlösser auf und erlangten auf diese Weise Zugriff auf das Innere der Abteile. Unter anderem erbeuteten die Täter Gartenstühle, zwei Spielekonsolen und einen Computer. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Halver unter ...

