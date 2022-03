Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 27-Jährigen mit europäischen Haftbefehl fest

Köln (ots)

Die Bundespolizei stellte bei einer Kontrolle am Dienstagabend im Kölner Hauptbahnhof einen 27-jährigen Mann fest, welcher mittels europäischen Haftbefehl, ausgestellt von den belgischen Behörden, gesucht wurde. Der 27-jährige Albaner wurde an die Kripo Köln überstellt.

Am 22.03.2022 gegen 19 Uhr unterzogen Beamte und Beamtinnen der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen jungen Mann einer Kontrolle. Bei dieser stellte sich heraus, dass der Reisende sich seit mehr als 60 Tagen unerlaubt im Bundesgebiet aufhält und zudem durch die belgischen Behörden wegen Rauschgifthandels per europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten und Beamtinnen verhafteten den Mann und überstellten ihn an die zuständige Kriminalpolizei in Köln.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthalt ein.

