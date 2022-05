LPI-NDH: In Kurve weggerutscht

Sondershausen (ots) - Am 25.05.2022 gegen 11:25 Uhr wurde die Polizei in Sondershausen über mehrere Ladendiebe in einem Geschäft in der Lohstraße in Sondershausen informiert. Durch die eingesetzten Beamten konnte unter anderem ein 22 jähriger Mann festgestellt werden. Dieser hatte bereits ein Hausverbot, was ihn jedoch nicht davon abhielt, erneut Spirituosen aus dem Geschäft zu entwenden. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme und der Aufforderung, das Geschäft nicht mehr zu ...

