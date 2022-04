Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Straßenverkehr

Gera (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Beamte des Inspektionsdienstes Gera am Wochenende drei unter Alkohol stehende Fahrzeugführer fest. Am Samstag gegen 01.00 Uhr ergab ein Atemalkoholtest bei der 50-jährigen Fahrerin eines Pkw Audi in der Plauenschen Straße einen Wert von 1,15 Promille. Die 55-jährige Fahrerin eines E-Rollers wies am Sonntag gegen 03.30 Uhr in der Heinrichstraße einen Wert von 0,92 Promille auf. Etwa eine Stunde später wurde ein weiterer E-Roller in der Franz-Petrich-Straße kontrolliert. Der Atemalkoholtest bei der 30-jährigen Fahrerin ergab 0,81 Promille. Gegen alle Verkehrsteilnehmerinnen wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Führerschein der Pkw-Fahrerin wurde noch vor Ort sichergestellt.

