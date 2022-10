Polizei Wuppertal

POL-W: W Drei Männer nach Raubüberfällen festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch, 21.09.2022 konnten drei Männer (28, 27 und 24) durch die Polizei festgenommen werden. Nach umfangreichen Ermittlungen wird ihnen zur Last gelegt, innerhalb der letzten 10 Monate in wechselseitiger Tatbegehung insgesamt vier Raubüberfälle auf Prostituierte begangen zu haben. Drei der Taten ereigneten sich in Wuppertal und eine in Köln. Der zuständige Haftrichter erließ bereits am 14.09.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen. Diese konnten inzwischen vollstreckt werden. Den Beschuldigten drohen für den Fall einer Verurteilung langjährige Freiheitsstrafen.

