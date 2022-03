Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Silageballen in Brand gesteckt

Bergen (ots)

Am Samstagabend, 12.02.2022, gegen 12.40 Uhr bemerkten Autofahrer einen brennenden Silageballen an der Straße "Am Falksmoor" in Bergen. Sie konnten durch schnelles Wegrollen des Ballens verhindern, dass weitere der dort gelagerten etwa 60 Silageballen in Gefahr gerieten. Die Feuerwehr Bergen konnte den Brand rasch löschen. Es entstand trotzdem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wer am Abend in dem Bereich der Silageballen Beobachtungen gemacht hat, wende sich bitte an die Polizei Bergen (Tel. 05051-471660).

