Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8/Köngen: Lkw gerät in Brand und verursacht langen Stau

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 04:55 Uhr, geriet ein Lkw auf der A8, zwischen den beiden Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Nachdem der 56-jährige Lkw-Fahrer eine Rauchentwicklung wahrgenommen hatte, stellte er seinen Lkw im Baustellenbereich kurz nach der Anschlussstelle Wendlingen auf dem rechten Fahrsteifen ab. Danach verließ er den 7,5-Tonner. Im weiteren Verlauf brannte der Lkw vollständig aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Wendlingen und Köngen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 28 Wehrleuten am Brandort und löschten das Feuer. Hierzu musste die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Mit einem angeforderten Spezialkran wurde der Lkw geborgen. Die zuständige Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Gegen 08:45 Uhr konnte der mittlere Fahrstreifen ebenfalls wieder freigegeben werden. Ob die Fahrbahn der A8 durch den Brand beschädigt wurde ist noch nicht bekannt. Seit 11.10 Uhr ist die gesamte Fahrbahn wieder frei. Durch die Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, mit einer Staulänge von teilweise mehr als 14 Kilometern.

