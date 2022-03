Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Streunende Katze verstümmelt

Ludwigsburg (ots)

Der Besitzer eines Gartengrundstücks hat am vergangenen Freitagnachmittag (04.03.2022) auf einer Wiese beim Wochenendhausgebiet oberhalb der Schlösslesmühle in Steinenbronn eine verstümmelte, tote Katze aufgefunden. Das streunende Tier wurde zuletzt am vergangenen Mittwoch lebend gesehen. Augenscheinlich hatte ein unbekannter Täter beide Ohren sowie den Schwanz der Katze abgeschnitten. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell