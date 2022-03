Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach schwerem Raub am Dienstagabend

Ludwigsburg (ots)

Nach einem schweren Raub am Dienstagabend gegen 22:50 Uhr in der Feldbrühlstraße in Gültstein sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach haben zwei bislang unbekannte Täter über eine unverschlossene Hintertür ein Wohnhaus betreten und einen 60-jährigen Mann überfallen. Mit Teppichmessern bedrohten sie den ihn und forderten von ihm Bargeld und Schmuck. Daraufhin händigte er den Tätern mehrere hundert Euro aus. Zudem raubten sie sein Mobiltelefon sowie eine EC-Karte. Unter weiterer Bedrohung mit einem Teppichmesser gingen die Täter mit dem 60-Jährigen durch dessen Haus und suchten nach weiteren Wertgegenständen. Sie durchsuchten diverse Schubladen und Schränke, konnten aber mutmaßlich kein weiteres Raubgut machen. Nachdem die beiden Täter auch noch zwei Flaschen Wein an sich nahmen, flüchteten sie schließlich. Möglicherweise fuhren sie mit dem Linienbus an den Bahnhof Herrenberg. Die beiden Täter werden als etwa 20-30 Jahre alt geschätzt, einer der beiden war etwa 180 cm und der andere 170 cm groß. Sie hatten ein südländisches Aussehen und waren dunkel bekleidet. Während der Tatausführung trugen beide Täter eine dunkle, mutmaßlich medizinische, Maske. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

