POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Unbekannte Täter brechen mehrere Firmenwagen in Edewecht und Friedrichsfehn auf und entwenden hochwertige Baumaschinen.

In der Nacht vom 06./07.10.2022 wurden in Edewecht/ OT Jeddeloh 1, in der Straße Jüchters Tannen zwei Transporter aufgebrochen. Aus den Firmenwagen wurde eine größere Anzahl hochwertiger Baumaschinen entwendet. In Friedrichsfehn, in der Hainbuchenstraße und im Rüschenweg wurden in derselben Nacht zwei weitere Transporter aufgebrochen. Um die Transporter zu öffnen, schnitten bzw. stachen die Täter ein Loch in das Türblech, um so an den Schließmechanismus gelangen zu können. Entwendet wurden vorwiegend Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Trennschleifer und Elektrosägen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

