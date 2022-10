Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Mehrere Baucontainer in Oldenburg aufgebrochen+++ +++Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstelligen Geldbetrag+++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 10. Oktober auf den 11. Oktober kam es in Oldenburg zu mehreren Einbrüchen in Baucontainern.

Auf dem Baustellengelände in der Straße "Im Technologiepark" brachen Unbekannte gewaltsam die Baucontainer auf. Aus einem der Baucontainer entwendeten sie mehrere Werkzeuge und Baumaschinen. Auch auf einem Baustellengelände im Kielweg in Oldenburg öffneten die Diebe gewaltsam einen Baucontainer und stahlen Werkzeug und Arbeitsmaschinen. Der Gesamtwert des Diebesgutes lag jeweils im vierstelligen Bereich.

In beiden Fällen konnten die Täter mit der Beute unerkannt fliehen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0441-790-4115 zu melden. (01296992/01297777)

+++Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstelligen Geldbetrag+++

Ein 82-jähriger aus Oldenburg erhielt in der Nacht vom 10. Oktober auf den 11. Oktober einen Anruf von einem angeblichen "Kriminalbeamten". In dem Telefonat gegen Mitternacht teilte der Mann mit, dass Mitarbeiter einer Bankfiliale korrupt seien und dass das Geld des Rentners nicht mehr sicher sei. Der 82-Jährige wurde aufgefordert eine hohe Geldsumme von seinem Konto abzuheben und an die angeblichen Polizeibeamten zu übergeben. Dieser Aufforderung kam der Rentner am nächsten Morgen nach. Er nahm den vereinbarten Betrag von seinem Konto ab und übergab das Geld anschließend an zwei unbekannte Männer, die an seiner Wohnungstür klingelten.

Nachdem die unbekannten Männer sich nicht mehr, wie mit dem Rentner vereinbart, meldeten, wurde der 82-Jährige misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (01300246)

