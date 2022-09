Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Falsche Tochter überlistet Frau

Hardt (ots)

Einem Betrug ist am Mittwoch eine 69-jährige Frau aufgesessen. Sie überwies mehrere Hundert Euro auf ein ausländisches Konto, weil sie davon ausging, dass ihre Tochter in Not geraten war. Die Masche ist der Polizei schon seit längerem bekannt. Auch in diesem Fall meldete sich die falsche Tochter bei der Frau mit einer Nachricht, dass das Handy kaputt sei und sie in einer Notlage wäre. Ohne mit ihrer Tochter zu sprechen, überwies die Frau den geforderten Geldbetrag. Erst der Ehemann deckte den Schwindel auf. Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Betrügern, die sich per WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten melden und Notlagen von Angehörigen vortäuschen. Wie auch bei anderen Maschen von Betrügerin, sollte bei Geldforderungen stets geprüft werden, ob dies seine Richtigkeit hat. Hinweise, wie man sich schützen kann, gibt es bei der nächsten Polizeidienststelle und im Internet unter www.polizei-beratung.de .

