POL-KN: (VS-Villingen) Fahrweise führt zu handfester Auseinandersetzung (14.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Rottweiler Straße. Eine 68-jährige VW Touareg Fahrerin fuhr stadteinwärts und streifte dabei einen am rechten Straßenrand abgestellten Lastwagen. Dabei beschädigte sie die komplette Beifahrerseite ihres Autos. Es entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Am Lastwagen entstand kein Schaden. ...

