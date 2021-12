Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Tabakwaren mit hohem Schaden

Bild-Infos

Download

Hermeskeil (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl von Tabakwaren kam es vermutlich am Mittwoch, den 22.12.21, in der Zeit zwischen 10.00 und 18.30 Uhr in einem Geschäft in der Kaufland-Passage in Hermeskeil. Vermutlich wurde die Kassiererin von zwei ausländischen Personen abgelenkt, die sich auffällig bei ihr nach E-Zigaretten erkundigten. Insgesamt konnten die noch unbekannten Täter drei erst kürzlich angelieferte Kartons mit Tabakwaren mit einem hohen vierstelligen Betrag entwenden. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell