Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Einfamilienhaus in Idar-Oberstein - Zeugen gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, dem 24.12.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Sackgasse In der Kammer in Idar-Oberstein zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters im 1. OG ins Haus und entwendeten Bargeld, Schmuck und Laptops. Durch die Hauseigentümerin wurden die Unbekannten gestört und verließen das Objekt vermutlich in Richtung Wanderweg "Traumschleife Rund um die Kama". Die Täter trugen ihre Tatbeute vermutlich in einer blauen Mülltüte aus dem Objekt. Zeugen, die Hinweise zu den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06781/5610 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell