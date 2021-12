Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch

Thalfang (ots)

In der Zeit zwischen dem 22.12.21 04.00 Uhr und dem 24.12.2021 07.30 Uhr kam es in Thalfang, Hauptstraße 14, zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Die unbekannten Täter versuchten mehrfach die zur Hauptstraße hin gelegene Haustür aufzuhebeln, was letztlich aber nicht gelang. In der selben Nacht soll es zwischen 00.00 - 01.00 Uhr auch zu einer Alarmauslösung im benachbarten "Big Cash Casino" gekommen sein, ob hier möglicherweise ein Zusammenhang besteht konnte bislang nicht ermittelt bzw. bestätigt werden. Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung im sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06533/93740.

