Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Trier-Ruwer (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22.12.2021, in den Abendstunden bis Donnerstag, 23.12.2021, 08:10 Uhr, brachte ein bislang unbekannter Täter, im Raureif mehrerer Fahrzeuge z.T. verfassungsfeindliche und sexistische Symbole - u.A. Hakenkreuze, Davidsterne, diverse Zahlenkombinationen und Parolen - an. Die Fahrzeuge parkten auf einem öffentlichen Parkplatz in Trier, in der Ruwerer Straße, im Bereich der Einmündung zum Fischweg. Zeugen, welche Angaben zum Täter oder zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

