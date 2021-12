Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von mehreren Verkehrs-und Hinweisschildern

Hermeskeil (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, dem 23.12.2021, wurden im Dienstgebiet der PI Hermeskeil mehrere Verkehrsschilder entwendet. An der L148, zwischen Reinsfeld und Beuren, wurden in Höhe der Gedenkstätte KZ Hinzert 2 Hinweisschilder zu der Gedenkstätte und im weiteren Verlauf der L148, an der Abzweigung Hinzert, ein Wegweiser Hinzert-Pölert entwendet. Zudem wurden im Bereich Pölerter Bahnhof weitere Verkehrsschilder entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503-915110

