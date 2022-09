Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mit abgefahrenen Reifen ins Schleudern gekommen und Unfall verursacht (14.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil er auf regennasser Straße mit abgefahrenen Reifen zu schnell unterwegs war, hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Villingen und Bad Dürrheim einen Unfall gebaut. Ein 22-jähriger Mercedes C 180 Fahrer kam auf der Fahrt nach Bad Dürrheim wegen Aquaplaning zunächst ins Schleudern und stieß dann mit dem Peugeot eines 33-Jährigen im Gegenverkehr frontal zusammen. Dabei erlitten beide Autofahrer und ein fünfjähriger Junge im Peugeot leichte Verletzungen. Alle kamen mit Krankenwagen in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

