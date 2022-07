POL-MA: Mannheim - Polizeibeamte und Mitarbeiter im Krankenhaus angegriffen und Streifenwagen beschädigt

Mannheim (ots) - Gleich für mehrere Delikte muss sich ein 19-jähriger Viernheimer verantworten, der am späten Samstagabend gegen 22.25 Uhr in Mannheim am Platz der Freundschaft auf seinem Kleinkraftrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nicht nur, dass der junge Mann drogenspezifische ...

