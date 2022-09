Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz- Polizeipräsident Hubert Wörner: "Ein empfindlicher Schlag gegen die organisierte Kriminalität"

Konstanz / Rottweil (ots)

In einer großangelegten Aktion haben die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag in den Landkreisen Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreis, Bodenseekreis und Breisgau-Hochschwarzwald einen Schlag gegen das organisierte Verbrechen geführt (wir berichteten gestern). Dazu erklärte der Polizeipräsident des Präsidiums Konstanz Hubert Wörner:

"Das Polizeipräsidium Konstanz geht konsequent gegen sich entwickelnde kriminelle Strukturen vor. Durch die Festnahme von sieben Tatverdächtigen und der gleichzeitigen Beschlagnahme von umfangreichem Beweismaterial ist uns ein empfindlicher Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Einige der Tatverdächtigen bewegten sich im Umfeld der rockerähnlichen Gruppierung "United Tribunes".

Das heutige Verbot dieser Gruppierung durch das Bundesinnenministerium, das in Baden-Württemberg durch das Landeskriminalamt durchgesetzt wurde, unterstreicht die Bedeutung dieses Ermittlungserfolges.

Dem unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Kriminalpolizeidirektion Rottweil geführten Verfahren gingen eineinhalb Jahre andauernde Ermittlungen voraus, denen weitere folgen werden. Auch müssen viele Spuren und Beweismittel ausgewertet werden.

"Die gestrige Aktion wurde durch zielgerichtete akribische Ermittlungsarbeit und das gemeinsame Vorgehen verschiedener Sicherheitsbehörden möglich. Ein toller Erfolg gegen die organisierte Kriminalität - der uns bestärkt, weiterhin mit allen Mitteln nach-haltig gegen kriminelle Banden vorzugehen!" so Hubert Wörner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell