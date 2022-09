Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, Lkrs. RW) Erheblich alkoholisiert am Steuer

Wellendingen (ots)

Deutlich zuviel Alkohol hat eine 52-jährige Frau genossen, bevor sie sich am Dienstagmittag ans Steuer ihres Autos gesetzt hatte. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von über vier Promille. Eine Polizeistreife wurde auf die Ford-Fahrerin aufmerksam, als das Auto mit offener Fahrertür in der Hauptstraße geparkt stand. Bei der Kontrolle war die Frau nur noch schwer ansprechbar. Sie konnte sich auch nur noch mit Mühe verständigen. In einem Ablagefach in der Fahrertür fanden die Beamten eine angebrochene Flasche mit einem hochprozentigem Alkoholgetränk. Da der Zündschlüssel steckte und der Motor noch heiß war, veranlasste die Polizei eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Die 52-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer und empfindlichen Strafe rechnen.

