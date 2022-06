Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Tag der offenen Tür am 3. September

Haan (ots)

Die Feuerwehr Haan wird nach zweijähriger, coronabedingter Pause in diesem Jahr wieder einen Tag der offenen Tür in der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße veranstalten. Steht das Fest üblicherweise an einem Termin Ende Mai/Anfang Juni an, war dies aufgrund der Unsicherheiten und der erforderlichen Vorbereitungszeit nicht mehr möglich. Der Abgleich mit weiteren Veranstaltungen in Haan, welche in diesem Jahr samstags geplant sind, führte zur Festlegung des Termins am 3. September.

Der Tag der offenen Tür wird von 11 bis 18 Uhr stattfinden, somit in diesem Jahr noch ohne Abendveranstaltung. Die nicht absehbare Pandemie-Situation ist ausschlaggebend hierfür. Sollten sich rechtliche Rahmenbedingungen verschärfen, müssten diese bei der Veranstaltung entsprechend berücksichtigt werden.

Der Löschzug Gruiten wird in diesem Jahr noch keinen Tag der offenen Tür anbieten. Die Feuerwehrangehörigen freuen sich darauf, 2023 wieder Besucher am Gerätehaus an der Bahnstraße begrüßen zu können.

Das Programm zum Tag der offenen Tür am 3. September wird rechtzeitig veröffentlicht.

