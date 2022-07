Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Querenburg

Bochum (ots)

Gegen 23:30 Uhr gingen mehrere Notrufe über die 112 in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein, die von einer Verrauchung aus einer Wohnung am Peter-Parler-Weg in Querenburg berichteten. Ob auch Personen in der Brandwohnung noch gefährdet waren, konnten die Anrufer nicht zweifelsfrei angeben. Daraufhin entsandte die Leitstelle sofort die Feuer- und Rettungswachen aus der Innenstadt und Werne. Zusätzlich wurden die Löscheinheiten aus Querenburg und Bochum Mitte hinzu alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage sehr schnell. Die beiden Bewohner aus der Brandwohnung im Erdgeschoß hatten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, mussten aber nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst mit einer leichten Rauchgasvergiftung und leichten Verbrennungen, die sich beim eigenen Löschversuch zugezogen wurden, zur Untersuchung ins Krankenhaus transportiert werden. Eine dritte Person, die beim Verlassen des Hauses kurzzeitig mit den Rauchgasen in Kontakt kam, wurde ebenso einer Klinik zugeführt. Letztendlich brannten Essensreste und andere Dinge des Alltags auf dem Herd der Küche. Der Brand selbst konnte von einem Trupp unter Atemschutzgeräten schnell gelöscht werden. Auch die sich anschließenden Lüftungsarbeiten konnten schnell zum Abschluss gebracht werden, so dass alle Hausbewohner sofort wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwa einer Stunde beendet. Beteiligt waren 49 haupt- und ehrenamtliche Kräfte.

