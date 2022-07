Feuerwehr Bochum

FW-BO: Flächenbrand in Langendreer

Bochum (ots)

Auf einem Feld zwischen der Baroper Straße und Auf dem Jäger in Langendreer kam es heute Nachmittag zu einem Flächenbrand. Gegen 14:50 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung nördlich der Baroper Straße über den Notruf der Feuerwehr Bochum. Der Löschzug der Hauptfeuerwache wurde zusammen mit einem Tanklöschfahrzeug umgehend zur Einsatzstelle geschickt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein in Brand stehendes Getreidefeld. Auf Grund des abflachenden Windes an der Einsatzstelle, konnte der Brand auf knapp 200 Quadratmetern schnell mit drei Rohren unter Kontrolle gebracht werden. Die 15 Einsatzkräfte meldeten bereits um 15:15 Uhr "Feuer aus". Bei diesem Einsatz gab es keine Verletzten.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell