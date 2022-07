Feuerwehr Bochum

FW-BO: Bochum Total 2022 - Abschlussbilanz der Feuerwehr Bochum

Bochum (ots)

Nach zweijähriger Pause fand vom 07. bis 10. Juli zum 35. Mal das Musikfestival "Bochum-Total" im Bochumer Bermudadreieck statt. Bei fast perfekten Festivalbedingungen feierten über 500.000 Besucher im Herzen der Bochumer Innenstadt. Aus Sicht der Feuerwehr Bochum und des Sanitätsdienstes der Johanniter Unfallhilfe verlief die Veranstaltung verhältnismäßig ruhig. Der Sanitätsdienst leistete an den vier Veranstaltungstagen in 156 Fällen medizinische Hilfe und transportierte 25 Personen in Krankenhäuser. Die Zahl der medizinischen Hilfen stieg im Vergleich zu 2019 (136) wieder leicht. Die Zahl der Transporte blieb gleich.

Aus Sicht der Feuerwehr gab es zwei besondere Einsätze. Bei einer technischen Hilfeleistung am Donnerstag musste der Finger eines Kindes aus einem Absperrgitter an einer Bühne befreit werden. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Am Sonntag wurde zum Veranstaltungsende gegen 22 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude an der Kreuzung Viktoriastraße Ecke Südring neben der 1live Bühne gemeldet. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz musste dort tätig werden und angebranntes Essen von einem Herd im Keller entsorgen. Der Brandraum und der angrenzende Treppenraum wurden anschließend mit Hochleistungslüftern vom Rauch befreit. Auch hier gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell