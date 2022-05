POL-HRO: Schwerer Unfall zwischen Bützow und Steinhagen

Schwerin (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr befuhr die 22jährige Fahrerin eines VW die Franz-Mehring-Str. in Schwerin, wo sie gegen einen parkenden PKW fuhr. Der Aufprall war so stark, dass noch zwei weitere PKW in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme Sachschäden in Höhe von über 50.000 Euro fest. Zwei der betroffenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Wie sich ...

mehr