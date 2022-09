Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Zeuge ertappt Einbrecher

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr meldeten Anwohner von der Viersener Straße einen Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein zunächst Unbekannter hatte sich Zutritt zu dem Haus verschafft. Als er versuchte, die Tür einer Wohnung aufzuhebeln, bemerkte dies der Mieter. Als er die Wohnungstür öffnete, nahm der Einbrecher die Beine in die Hand. Der Zeuge rannte hinterher und stellte den Mann am Dülkener Nordwall. Kurz darauf traf ein Streifenteam ein, der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen hinreichend polizeilich bekannten 47-jährigen Mann (deutsch) ohne festen Wohnsitz. Nach ersten Ermittlungen wurde der 47-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (839)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell