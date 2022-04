Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebe bedienen sich in unverschlossenen Autos

Kreis Höxter (ots)

Günstige Situationen, zum Beispiel unverschlossene Fahrzeuge, nutzen Diebe für ihre Taten gerne aus. In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizei im Kreis Höxter mehrere Fälle angezeigt, in denen Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet wurden.

Am Montag, 25. April, wurde in Höxter aus einem unverschlossenen Transporter, der auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Brenkhäuser Straße geparkt war, ein Mobiltelefon im Wert von 300 Euro gestohlen. Der Wagen, der nach Auskunft des Fahrers nie verschlossen würde, war mittags für rund 25 Minuten unbeaufsichtigt. Selbst während der Anzeigenerstattung am Dienstag stellte der Geschädigte sein Fahrzeug unverschlossen vor der Polizeiwache in Höxter ab. Erst auf Drängen eines Polizeibeamten, das Fahrzeug abzuschließen, verriegelte der Geschädigte den Transporter.

Am Dienstag, 26. April, wurde der Polizei der Diebstahl einer Geldbörse aus einem Transporter, der auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in Höxter an der Nicolaistraße von 14.00 Uhr bis 15.25 Uhr unverschlossen parkte, gemeldet. Rucksäcke in dem Transporter wurden durchsucht, eine Geldbörse mit Führerschein, Personalausweis, Fahrzeugschein und EC-Karte gestohlen.

Für einen sehr kurzen Zeitraum stand am Freitag, 22. April, um 17 Uhr, ein Fahrzeug in Borgentreich auf einem Parkplatz an der Emmerkertorstraße unverschlossen. Während die Fahrerin ihren Einkaufwagen zurückbrachte, nutze ein Unbekannter diesen Augenblick und stahl aus dem Auto ein Handy.

In Warburg kam es am Donnerstag, 14. April, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr zu einem Diebstahl eines Rucksacks, in dem sich ein Tablet und Bekleidung befanden. Der Rucksack lag im Kofferraum eines Autos, das auf der Hauptstraße in Höhe des Marktplatzes abgestellt war.

Hinweise zu diesen Straftaten nimmt die Polizei unter 05271/962-0 entgegen.

Aufgrund der Vielzahl der Diebstahlanzeigen in jüngster Zeit rät die Polizei erneut, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen und das Fahrzeug immer, auch wenn Sie sich nur kurzzeitig entfernen, zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell