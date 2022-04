Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Borgentreich (ots)

Einem Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro verursachte eine Frau aus Borgentreich unter Alkoholeinfluss am Freitagnachmittag um 15:10 Uhr bei einen Verkehrsunfall. Die Frau war in Borgentreich mit ihrem PKW Ford vom Parkplatz des Rewe-Marktes gekommen und an der Kreuzung Emmerkertorstr./Natzunger Str. mit dem PKW Audi einer 42jährigen aus Borgentreich kollidiert. Anschließend sei sie nach Zeugenaussagen davon gefahren, ohne um sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Sie wurde später an ihrer Wohnanschrift durch die Polizei angetroffen. Im Krankenhaus Warburg wurde ihr eine zuvor angeordnete Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Gegen die Frau läuft ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht. Im Zuge des Verfahrens wurde auch der Führerschein der 52jährigen sichergestellt.

