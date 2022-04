POL-HX: Brand in einer kleinen Maschinenhalle

Beverungen (ots) - Ein Einbruch in das Gebäude des Schützen- und Sportvereins in Beverungen-Drenke ist der Polizei gemeldet worden. In der Nacht zu Freitag, 22. April, drangen Unbekannte gewaltsam in das Vereinsheim am Klippenweg ein und brachen eine Tür zum Sportheim auf. Der Einbruch wurde gegen 08.00 Uhr festgestellt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben ...

