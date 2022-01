Polizei Bochum

POL-BO: Mit gestohlener EC-Karte mehrfach unberechtigt bezahlt: Wer kennt diesen Mann?

Bochum, Essen (ots)

Mit der gestohlenen EC-Karte eines Bochumers hat ein Unbekannter mehrfach Zahlungen getätigt. Die Polizei veröffentlicht jetzt mit einem richterlichen Beschluss Aufnahmen einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Hier finden Sie das Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/72103

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Unbekannte steht im dringenden Verdacht, am 4. September 2021 mithilfe der zuvor entwendeten Bankkarte mehrere Kartenzahlungen in unterschiedlichen Geschäften in Bochum und Essen getätigt zu haben.

Das Betrugskommissariat (KK 15) bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4150 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise auf den gesuchten Mann.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell