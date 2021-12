Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheit im Verkehr

Hagen - Hohenlimburg (ots)

Am 24.12.2021, gegen 23:35 Uhr, wurde ein 38jähriger Iserlohner auf seinem E-Scooter in der Straße Auf dem Lölfert in Hagen Hohenlimburg durch die Polizei angehalten und überprüft. Der Fahrer war zuvor durch Schlangenlinien aufgefallen. In seiner Atemluft wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, so dass der Fahrer die Polizei für die Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

