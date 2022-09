Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Dienstag gegen 09.15 Uhr kam es an der Kreuzung L 372 / Polmansstraße in Schwalmtal-Amern zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 67-jähriger Brüggener lebensgefährlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 65-jähriger Mann (polnisch) aus Rietberg mit seinem Kleintransporter auf der L372 aus Richtung Dülken kommend in Richtung Niederkrüchten. In Amern bog er nach links in die Polmansstraße ab. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des Brüggeners, der mit seinem Motorrad auf der L372 in Richtung Dülken unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, der 67-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L372 zwischen der B 221 in Niederkrüchten-Heyen und der Kasender Straße gesperrt. Ein für Unfallaufnahme spezialisiertes Team der Polizei Düsseldorf unterstützte die Viersener Polizei bei der Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat Viersen ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem beide Fahrzeuge und das Smartphone des 65-Jährigen sicher. /wg (836)

