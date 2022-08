Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Gronau

Hildesheim (ots)

(ahr) Am 08.08.22 gegen 16:25 Uhr haben Beamte des PK Elze die Maschstraße beim JuZ in Gronau befahren. Zu dem Zeitpunkt fuhr ein dunkler Roller von der Brücke über dem Leine-Mühlengraben in Richtung Innenstadt. Das Versicherungskennzeichen (003-MZH in grün) dieses Rollers wurde bereits im Juni gestohlen. Bei einer anschließenden Verfolgungsfahrt missachtet der Rollerfahrer die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und nimmt dem Fahrer eines schwarzen Pkws in der Nordstraße die Vorfahrt. Anschließend setzt der Rollerfahrer seine Flucht über die Wallstraße und schließlich über einen engen Schotterweg fort, sodass eine weitere Verfolgung nicht mehr möglich gewesen ist. Auch eine Fahndung im Stadtgebiet Gronau führte nicht zum Auffinden des Fahrers bzw. des Rollers. Bei dem Roller handelt es sich um einen grün/schwarzen Roller. Der Fahrer hat eine korpulente Statur und trägt ein rot/grün kariertes Holzfällerhemd. Außerdem hat er lockige blonde Haare. Hierzu hat die Polizei Elze folgende Fragen: - Wer kann Angaben zu dem geflüchteten Rollerfahrer geben? - Wer kann Hinweise auf den Aufenthalt des Rollers bzw. dem Verbleib von diesem geben? Weiterhin wird der Fahrer des schwarzen Pkw gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/93930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell