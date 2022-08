POL-HI: Unfallflucht am Gronauer Freibad - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Wochenende fand am Hildesheimer Flugplatz nach drei Jahren wieder das M'era Luna-Festival statt, an dem insgesamt etwa 25.000 Besucher teilnahmen. Die Polizei war im Rahmen eines Einsatzes durchgängig am Veranstaltungsort vertreten. Wie schon in den Jahren vor Corona, verlief das Event auch in diesem Jahr vollkommen friedlich. Die polizeiliche Präsenz wurde von sehr ...

