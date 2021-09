Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Bargeld aus Wohnmobil gestohlen

Hagen a.T.W. (ots)

Auf einem Wohnmobilparkplatz in der Straße "Am Borgberg" verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwochabend (23 Uhr) und Donnerstagmorgen (07 Uhr) Zutritt zu einem Wohnmobil. Sie durchwühlten eine Tasche, stahlen aus einer darin befindlichen Geldbörse Bargeld (Fremdwährung) und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

