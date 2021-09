Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Pedelec vor Wohnhaus gestohlen

Bad Rothenfelde (ots)

Vor einem Mehrfamilienhaus an der Welfenallee geriet in der Nacht zu Mittwoch ein Pedelec der Marke Haibike, Modell Trekking 9.0, ins Visier von Dieben. Das blau-schwarze 27,5-Zoll-Rad stand zwischen 20.30 und 08.15 Uhr verschlossen vor der Haustür des Wohnhauses, als sich der oder die Täter daran zu schaffen machten und das Fahrrad mitnahmen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pedelecs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

