POL-HI: Sachbeschädigung durch Steinwurf

Harsum; Molitoris-Schule Harsum (fra)

In der Zeit vom 06.08.2022 circa 23:30 Uhr bis zum 07.08.2022 gegen 21:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter diverse Fensterscheiben an der Molitoris-Schule in Harsum im Haseder Weg beschädigt. Die bislang unbekannten Täter beschädigten die Fenster sowie eine Glastür durch Steinbewurf. Der Schaden wird auf circa 700 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder wem etwas Ungewöhnliches in der oben genannten Tatzeit aufgefallen ist, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

