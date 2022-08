Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Delligsen Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Delligsen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen, 05.08.2022, gegen 10.00 Uhr, in 31073 Delligsen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte mit seinem Fahrzeug von der Straße Doershelf nach links auf die B 3 in Richtung Alfeld abbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 55-jährigen aus Coppenbrügge, der mit seinem Kleintransporter auf der B3 in Rtg. Einbeck unterwegs war. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer stieß leicht gegen das hintere rechte Seitenteil dieses Kleintransporters und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Rtg. Alfeld. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen blauen PKW, ggf. Kombi, handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizeistation Delligsen sich unter Tel. 05187/300460 zu melden./tsc

