Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Streit bei Grillhüttenfeier in Derschen

Derschen (ots)

Am 25.09.21 gegen 23:30 Uhr kam es während einer Feier an der Grillhütte in Derschen zu einem ein Streit über vermeintliche Gäste, welche nicht zu der Feier eingeladen waren. Im Rahmen dieser Streitigkeit feuerte der 48-jährige Beschuldigte mit einer Schreckschusswaffe zwei Mal jeweils einen Warnschuss in die Luft. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten vor Ort die Waffe sicher und erteilten Platzverweise für die Beteiligten. Ein Strafverfahren u.a. wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gegen des Beschuldigten wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell