POL-HI: Nötigung im Straßenverkehr nach Überholmanöver - Keine Selbstjustiz im Straßenverkehr!

Hildesheim (ots) - Sarstedt (wes): Am Samstag, den 06.08.2022 ist es zwischen 18:00 Uhr und 19:40 Uhr, am Bahnhof Sarstedt zu einem Diebstahl von einem E-Scooter gekommen. Der E-Scooter war in der Wenderter Straße im Bereich des Fahrradunterstandes abgestellt. Der bislang unbekannte Täter entwendete den mit einem Kettenschloss gesicherten E-Scooter des Geschädigten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

