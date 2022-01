Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bauchtasche aus Transporter entwendet

Greiz (ots)

Greiz: Während er am gestrigen Tag (13.01.2022), gegen 12:10 Uhr, ein Lebensmittelgeschäft in der Baderei belieferte, entwendeten bislang unbekannte Täter die Bauchtasche des Fahrers eines Transporters Ford. Sie befand sich im Fahrerhaus des Fahrzeuges und enthielt ein Mobiltelefon und die Geldbörse. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell