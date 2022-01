Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen

Gera (ots)

Gestern Abend, gegen 22:05 Uhr verursachte ein 24-jähriger Mann nicht unerheblichen Schaden, als er in der Gebrüder Häußler Straße mit seinem Pkw Audi im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abkam, hier auf den Mittelstreifen geriet und in der Folge mit zwei Laternenmasten sowie einem Werbeaufsteller kollidierte. Die Straße musste aufgrund des Splitterfeldes für kurze Zeit gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der junge Mann blieb glücklicherweise unverletzt. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell