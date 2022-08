Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze vom 07.08.2022

Hildesheim (ots)

(beh) Präventionsaktion auf Grund einer "Blaulichtwoche" 31028 Gronau (Leine), Maschstraße, Freitag 05.08.2022

Durch die Polizisten des Polizeikommissariats Elze wurde den Kindern und Jugendlichen am Jugendzentrum in Gronau die Arbeit der Polizei sowie der Streifenwagen erklärt und vorgeführt.

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz 31036 Eime, Dunser Straße, Samstag, 06.08.2022

Am Abend des vergangenen Samstags konnten die Polizisten des Polizeikommissariats Elze zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz feststellen. Im Rahmen der Streifenfahrt kann in der Dunser Straße ein E-Scooter festgestellt werden, welcher mit einem blauen Versicherungskennzeichen versehen war. Da jedes Versicherungsjahr eine eigene Schriftfarbe aufweist, ist hier ein Verstoß schnell zu erkennen. Diesbezüglich gut zu wissen: Die aktuellen Versicherungskennzeichen weisen eine grüne Schrift auf weißem Grund auf. Da bei der Versicherung nicht nur der Führer des Fahrzeugs, sondern ebenso auch der Halter in der Pflicht ist, Sorge für eine gültige Versicherung zu tragen, werden diesbezüglich sowohl gegen den Führer als auch gegen den Halter Strafverfahren eingeleitet.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel 31028 Gronau (Leine), Lehder Berg, Samstag, 06.08.2022

Ebenfalls im Rahmen der Streifenfahrt wird durch unsere Beamten ein PKW festgestellt, dessen Fahrweise Aufsehen erregt. Im Verlauf der anschließenden Verkehrskontrolle erhärtet sich der Verdacht der Beamten, dass die Fahrzeugführerin des PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Urintest verläuft hierbei positiv auf mehrere Substanzen. Der Fahrzeugführerin wird die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Polizei Elze ahndet Geschwindigkeitsverstöße

Auch am vergangenen Wochenende führten Beamte des Polizeikommissariats Elze erneut diverse, allgemeine Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich durch. Zur Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen "überhöhte Geschwindigkeit" wurden mehrere Geschwindigkeitsmessungen, unter anderem auf der B3 im Bereich des Abzweiges Sorsum durchgeführt. Am gestrigen Samstag wurden im Bereich des sogenannten Sorsumer Kreuzes 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h betrug hierbei 102 km/h. Am heutigen Sonntag wurden an selbiger Stelle erneut 10 Verstöße festgestellt. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h betrug auch hier erneut 102 km/h.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

31028 Gronau (Leine), Robert-Koch-Straße 8, Donnerstag 04.08.2022 12:00 Uhr - Freitag, 05.08.2022 11:00 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrer eines bislang ebenfalls unbekannten PKW befuhr die Robert-Koch-Straße in Gronau. In bislang ungeklärter Weise touchiert dieser den PKW des Geschädigten und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu bemühen.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zur oben angeführten Unfallflucht, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell