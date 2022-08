POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung in Lamspringe - Zeugen gesucht!

Hildesheim (ots) - Delligsen Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen, 05.08.2022, gegen 10.00 Uhr, in 31073 Delligsen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte mit seinem Fahrzeug von der Straße Doershelf nach links auf die B 3 in Richtung Alfeld abbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 55-jährigen aus Coppenbrügge, der mit seinem Kleintransporter auf der B3 in Rtg. Einbeck unterwegs war. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer stieß leicht ...

