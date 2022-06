POL-HI: Drei verletzte Personen bei Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pedelec

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 15.06.2022, stieg zumindest ein unbekannter Täter in ein Restaurant am Berliner Kreisel ein. Entwendet wurde offenbar nichts. Bei der Polizei ging um 03:27 Uhr die Meldung eines Sicherheitsunternehmens ein, wonach es zu einem Einbruch in die Gaststätte gekommen sei. Unmittelbar darauf rückten mehrere ...

mehr