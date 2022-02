Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auto beschädigt und geflüchtet, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Eine Unfallflucht hat am Montag auf einem Parkplatz in der Goethestraße zu einem Sachschaden von etwa 1.500 Euro geführt. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen 05:45 Uhr und 16:20 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten Mercedes. Im Anschluss hätte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Windschutzscheibe des beschädigten Mercedes sei ein Zettel mit einem Kennzeichen angebracht gewesen. Der Hinweis führte jedoch ins Leere. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

