POL-HI: Fit im Auto - Neue Termine für das Trainingsprogramm

Hildesheim (ots) - Sarstedt- Am Sonntag, dem 12.06.2022 in der Zeit von 13:00 bis 16:50 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer in der Anne-Franck-Straße 59 in Sarstedt. Durch den Anstoß wurde die Mauer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850. ...

