Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: M'era -Luna - Polizei zieht positive Bilanz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Wochenende fand am Hildesheimer Flugplatz nach drei Jahren wieder das M'era Luna-Festival statt, an dem insgesamt etwa 25.000 Besucher teilnahmen.

Die Polizei war im Rahmen eines Einsatzes durchgängig am Veranstaltungsort vertreten. Wie schon in den Jahren vor Corona, verlief das Event auch in diesem Jahr vollkommen friedlich.

Die polizeiliche Präsenz wurde von sehr vielen Besuchern begrüßt. Etliche von ihnen bedankten sich bei den Beamtinnen und Beamten für ihren Einsatz.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Stadt und dem Veranstalter verlief reibungslos.

In Anbetracht der vielen Besucher war das Straftatenaufkommen über das gesamte Wochenende verschwindend gering. Die Einsatzkräfte registrierten einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, als sie eine Besucherin beim Rauchen eines Joints ertappten. Ferner ist es zwischen zwei Besuchern zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen, die aufgenommen wurde. Letztendlich wurden zwei Diebstähle bekannt, bei denen eine Geldbörse und ein Handy abhandengekommen sind. Im letzteren Fall konnte der Tatverdächtige kurz darauf mit dem Diebesgut ausfindig gemacht werden. Das Mobiltelefon wurde anschließend an die Geschädigte ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell